У Сумах в результаті рашистського артобстрілу стався витік аміаку Сьогодні вночі у Сумах на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Увага!

21.03.2022 року. 04.30.

Витік аміаку на Сумихімпром у результаті рашистського артобстрілу! Зона ураження радіусом близько 5 км!" - написав він.

Пам’ятка. Дії населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації з викидом (виливом) аміаку.

Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

- виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

- в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

- якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком:

- виведіть ураженого на свіже повітря;

- дайте йому теплого молока з харчовою содою;

- одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;

- при потраплянні в очі — промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;

- при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.