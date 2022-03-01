На Сумщині троє мисливців вступили у бій з п’ятьма окупантами

Подія сталася 28 лютого, але про обставини бою стало відомо тільки зараз. Про неї Суспільному розповіли самі мисливці.
За словами чоловіків, того дня близько 11:00 частина російської колони, відступала через Охтирщину.
Здебільшого це були танки. В аптечці одного з них місцевими мешканцями була виявлена ця пам’ятка з контактами командування російської дивізії.
У документах вказане прізвище командира - Володимир Завадський. Людина з таким прізвищем і ім`ям, за даними російської Вікіпедії, очолювала 4-ї гвардійську Кантемирівську танкову дивізію.
У пам’ятці зазначені контакти і священника дивізії, і полкового психолога. У танках також знайшли їжу російських військових.
За свідченнями місцевих мешканців, після підбиття важких танків, до їхнього села доїхало п`ять машин. Рухалися вони в такому порядку: БМП, два заправники, санітарний «КАМАЗ», замикаючою була іще одна БМП. Перед селом ЗСУ розбили й цю колону окрім останньої БМП. Але, збившись з дороги, цей легкий танк застряг на узбіччі. З БМП вискочило 12 росіян, які почали стріляти по селянам, щоб заволодіти приватними автомобілями. Заглядали у двори. В результаті обстрілів загинуло двоє мирних жителів, одне авто згоріло. Орієнтовно, росіяни забрали три легковики. Будучи дезорієнтованими, окупанти поїхали в напрямку Лебедина на двох автах, а третє попрямувало в бік села, про яке мова. В цьому автомобілі сиділо п’ятеро російських військових. Четверо мали автомати, один – кулемет.
Один з місцевих жителів попередив односельців телефоном про наближення машини з озброєними росіянами. Троє мисливців влаштували засідку на непроханих гостей за містком через місцеву річку. 62-річний мисливець з першого пострілу влучив у російського солдата, що керував викраденим авто. Транспорт злетів у водойму, з нього вибралось чотири російських військових, один з яких був поранений. Відстрілюючись, росіяни відступили в сусідній населений пункт, де переховувались на фермі. Там їх полонили військові ЗСУ. Ніхто з мисливців не постраждав.
Інформація від Сумської обласної військової адміністрації станом на 17.03.22, 22-й день війни...
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