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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Сумщині троє мисливців вступили у бій з п’ятьма окупантами

В одному з сіл Охтирського району, що на Сумщині троє мисливців із гладкоствольними рушницями вступили у бій з п’ятьма російськими солдатами, озброєними автоматами та кулеметом.

Подія сталася 28 лютого, але про обставини бою стало відомо тільки зараз. Про неї Суспільному розповіли самі мисливці.

За словами чоловіків, того дня близько 11:00 частина російської колони, відступала через Охтирщину.

Здебільшого це були танки. В аптечці одного з них місцевими мешканцями була виявлена ця пам’ятка з контактами командування російської дивізії.

Мисливці на Сумщині знешкодили п`ятьох російських солдатів
Фото Максима Науменка

У документах вказане прізвище командира - Володимир Завадський. Людина з таким прізвищем і ім`ям, за даними російської Вікіпедії, очолювала 4-ї гвардійську Кантемирівську танкову дивізію.

Мисливці на Сумщині знешкодили п`ятьох російських солдатів
фото Максима Науменка

У пам’ятці зазначені контакти і священника дивізії, і полкового психолога. У танках також знайшли їжу російських військових.

Мисливці на Сумщині знешкодили п`ятьох російських солдатів
Фото Максима Науменка

За свідченнями місцевих мешканців, після підбиття важких танків, до їхнього села доїхало п`ять машин. Рухалися вони в такому порядку: БМП, два заправники, санітарний «КАМАЗ», замикаючою була іще одна БМП. Перед селом ЗСУ розбили й цю колону окрім останньої БМП. Але, збившись з дороги, цей легкий танк застряг на узбіччі. З БМП вискочило 12 росіян, які почали стріляти по селянам, щоб заволодіти приватними автомобілями. Заглядали у двори. В результаті обстрілів загинуло двоє мирних жителів, одне авто згоріло. Орієнтовно, росіяни забрали три легковики. Будучи дезорієнтованими, окупанти поїхали в напрямку Лебедина на двох автах, а третє попрямувало в бік села, про яке мова. В цьому автомобілі сиділо п’ятеро російських військових. Четверо мали автомати, один – кулемет.

Один з місцевих жителів попередив односельців телефоном про наближення машини з озброєними росіянами. Троє мисливців влаштували засідку на непроханих гостей за містком через місцеву річку. 62-річний мисливець з першого пострілу влучив у російського солдата, що керував викраденим авто. Транспорт злетів у водойму, з нього вибралось чотири російських військових, один з яких був поранений. Відстрілюючись, росіяни відступили в сусідній населений пункт, де переховувались на фермі. Там їх полонили військові ЗСУ. Ніхто з мисливців не постраждав.

Общество Мисливці Російсько-українська війна
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