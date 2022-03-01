Сумський обласний діагностичний центр від завтра частково відновлює роботу Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці закладу.

Шановні українці, мешканці міста Суми та Сумської області.

Колектив Сумського обласного діагностичного центру розуміє, що в складний час, який переживає наша країна, необхідно надавати якісні медичні послуги.

Наш центр частково відновлює роботу о 10.00 21 березня 2022 року.

З 21 по 25 березня центр буде працювати з 9.00 до 13.00

Ви можете пройти рентгенівське обстеження (всі види рентгенографії),

комп’ютерну томографію,

профілактичну мамографію,

профілактичну флюорографію,

ультразвукову діагностику (органи черевної порожнини, нирки, сечовий міхур, щитоподібна залоза),

деякі види лабораторної діагностики.

Додатково зазначаємо, деякі лікарі консультанти протягом робочого часу консультують пацієнтів он-лайн,

Лікар-гастроентеролог Придюк Валентина Антонівна +380683959374

Лікар-ендокринолог Подорога Олена Іванівна +380507135328

Лікар-кардіолог Гузенко Наталія Василівна +380506186984

Попередній запис, довідки за телефоном 0505007390 або 0542789977.

Разом ми переможемо. Слава Україні!