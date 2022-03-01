На Сумщині знеструмлені 87 населених пунктів Внаслідок постійних артобстрілів, що тривають на території Сумщини, електрообладнання АТ "Сумиобленерго" зазнає значних пошкоджень.

Попри серйозну небезпеку для життя, енергетики продовжують мужньо виконувати свій обов'язок - у вкрай складних умовах вони відновлюють електромережі та забезпечують електроенергією споживачів Сумщини та обласного центру.

Станом на 18 годину 20 березня на території області залишаються знеструмленими:

- 15 ПЛ 110 кВ

- 21 ПЛ 35 кВ

- 51 ПЛ 10 кВ

- 495 трансформаторних підстанцій

- 87 населених пунктів.

Просимо споживачів із розумінням ставитися до тимчасової відсутності світла.

Працівники АТ "Сумиобленерго" докладають максимальних зусиль для відновлення електропостачання.

Нагадуємо! Щодо відсутності електроенергії ви можете звертатися до кол-центру Товариства за номерами: 0 (800) 300-247 (цілодобово, безкоштовно), (0542) 659-659.