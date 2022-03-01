На Сумщині знеструмлені 87 населених пунктів

Попри серйозну небезпеку для життя, енергетики продовжують мужньо виконувати свій обов'язок - у вкрай складних умовах вони відновлюють електромережі та забезпечують електроенергією споживачів Сумщини та обласного центру.
Станом на 18 годину 20 березня на території області залишаються знеструмленими:
- 15 ПЛ 110 кВ
- 21 ПЛ 35 кВ
- 51 ПЛ 10 кВ
- 495 трансформаторних підстанцій
- 87 населених пунктів.
Просимо споживачів із розумінням ставитися до тимчасової відсутності світла.
Працівники АТ "Сумиобленерго" докладають максимальних зусиль для відновлення електропостачання.
Нагадуємо! Щодо відсутності електроенергії ви можете звертатися до кол-центру Товариства за номерами: 0 (800) 300-247 (цілодобово, безкоштовно), (0542) 659-659.