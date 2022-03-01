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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:51149

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про черговий різновид інтернет-шахрайств

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про черговий різновид інтернет-шахрайств: SMS-розсилка на телефон із повідомленням про нарахування грошей.

 
Українцям почало надходити повідомлення на телефон із текстом
❌«Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…» і далі йде посилання
 
❗️У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано.
 
✅Будьте уважні! Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок «Дія», очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є. 
✅Нагадаємо, що сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію. 
✅Не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого сповіщення.  
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Цитата

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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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