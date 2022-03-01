З 21 березня у Шосткинській громаді відновлюють дистанційне навчання школярів Управління освіти Шосткинської міської ради, враховуючи воєнний стан на території України, нормативні документи, рекомендує керівникам закладів загальної освіти громади з 21 березня 2022 року відновити освітній процес для учнів дистанційно (з використанням технологій дистанційного навчання всіма учасниками освітнього процесу).

Про це повідомляють на сайті Управління освіти у Фейсбуці.

Дистанційне навчання відновлюється не лише у школах Шостки, а і населених пунктах Шосткинської громади. У тих з них де є проблеми з інтернетом навчання координуватиметься в телефонному режимі, про це повідомила очільниця відомства Наталія Сергейко.