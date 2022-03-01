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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:05227

Із Сум виїхало близько 50% сімейних лікарів

Про проблему повідомив міський голова Олександр Лисенко.

За його словами, зважаючи на ситуацію, із міста виїхало близько половини сімейних лікарів. Проте багато хто із них працює дистанційно, консультуючи пацієнтів телефоном.

Общество
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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