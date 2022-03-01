Телефонуйте 16-48: в Україні створено Національне інформаційне бюро для пошуку людей

Інформація про військовополонених, хворих та зниклих безвісти осіб, загиблих з обох сторін конфлікту централізовано надходить до Національного інформаційного бюро.
Воно створене за наказом КМУ на базі Українського національного центру розбудови миру. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій внесло потрібні зміни до статуту цього центру.
Звернутися із запитом можна за коротким номером 1648, або міським номером (044) 287-81-65. Також форма для запитів відкрита на сайті nib.gov.ua. Згодом гаряча лінія для запитів працюватиме у месенджерах.
Інформація надходить за посередництва Червоного Хреста й надалі її передають родинам та для обміну полоненими.
Зараз у НІБ та Мінреінтеграції є списки військовополонених України, військовополонених окупантів та українських цивільних заручників. Списки сформовані за інформацією, отриманою від українських органів державної влади та за повідомленнями громадян.
В уряді наголосили, що створення Національного інформаційного бюро є міжнародно-правовим зобов’язанням України у зв’язку з початком війни.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки