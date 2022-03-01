На Сумщині знайшли російську крилату ракету, яка не вибухнула

Вони вважають, що вона була випущена літаком РФ іще на початку війни – наприкінці лютого. Про це журналістам розповів місцевий мешканець Олександр (прізвище не вказують з міркувань безпеки).
Місцеві мешканці знайшли крилату ракету РФ у Глухові. 17 березня 2022 р.
Ракета просто впала, не вибухнувши. Загорілася від палива, яке з неї витекло. Її ідентифікували як тактичну керовану ракету класу “повітря-земля” Х-31.
Згідно з відкритими даними російської авіаційної енциклопедії, ракета призначена для ураження зенітно-ракетних комплексів. Вона здатна обходити перешкоди на шляху до цілі.