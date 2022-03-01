На Сумщині знайшли російську крилату ракету, яка не вибухнула Жителі Глухова знайшли на відстані близько 5 км від міста, в полі, російську крилату ракету, пише Суспільне.

Вони вважають, що вона була випущена літаком РФ іще на початку війни – наприкінці лютого. Про це журналістам розповів місцевий мешканець Олександр (прізвище не вказують з міркувань безпеки).

Місцеві мешканці знайшли крилату ракету РФ у Глухові. 17 березня 2022 р.

Ракета просто впала, не вибухнувши. Загорілася від палива, яке з неї витекло. Її ідентифікували як тактичну керовану ракету класу “повітря-земля” Х-31.

Згідно з відкритими даними російської авіаційної енциклопедії, ракета призначена для ураження зенітно-ракетних комплексів. Вона здатна обходити перешкоди на шляху до цілі.