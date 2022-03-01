На Глухівщині поліцейські встановили чоловіка, який незаконно зберігав автомат і набої до нього Глухівським співробітникам сектору кримінальної поліції стала відома інформація про те, що один з жителів села в Есманьській громаді може зберігати вдома незаконну зброю

Правоохоронці не стали зволікати та навідались до будинку 26-річного хлопця для перевірки. У подальшому поліцейські виявили та вилучили у порушника автомат Калашникова, два магазини до нього та 75 набоїв калібру 5,45мм. Наразі правоохоронці встановлюють походження вказаної зброї та боєприпасів. У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Слідчі дії тривають. Відділ комунікації поліції Сумської області