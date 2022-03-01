ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” консультує дистанційно: мобільні номери телефонів центрів обслуговування клієнтів Працівники ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” консультують дистанційно.

Споживачі можуть звернутися до центрів обслуговування клієнтів за нижче вказаними номерами телефонів, щоб дізнатися суму до сплати, перевірити платіж, уточнити деталі договірних відносин.

Білопільський – для населення: 095 911 85 26, юридичним особам: 099 377 13 59,

050 307 59 80

Буринський – 095 911 84 71

Глухівський – для населення: 095 911 83 65, 099 610 07 61;

юридичним особам: 099 610 07 69

Конотопський – для населення: 095 91 17 987; юридичним особам: 098 98 93 435

Краснопільський – 095 911 79 68

Кролевецький – 095 911 86 75

Лебединський – 050 041 40 90

Липоводолинський – 095 772 15 92, 097 318 80 61

Недригайлівський – для населення: 099 063 87 92; юридичним особам: 099 352 47 74; загальні питання: 095 911 62 79

Путивльський – 095 911 56 79

Роменський – 050 304 23 05, 068 337 88 77

Серединобудський – для населення: 099 109 43 79; юридичним особам: 066 292 72 73

Сумський – для населення: 099 612 55 29, 066 910 02 09, 050 180 03 29;

юридичним особам: 066 910 02 06, 095 910 66 18 (нарахування і платежі); 066 910 02 15 (договірний напрямок); 066 910 02 08 (для вирішення питання заборгованості);

для жителів Сум і району та споживачів із Охтирки, Великої Писарівки, Тростянця

Шосткинський – 095 911 57 17

Ямпільський – 095 911 81 49

Продовжує працювати кол-центр 0542 77 99 00.

Довідкова інформація надається, якщо немає загрози життю і безпеці операторів кол-центру та працівників ЦОК. У випадку загрози авіаудару або артилерійського обстрілу телефонна розмова негайно припиняється, прийом дзвінків не здійснюється.

Просять споживачів з розумінням ставитися до цього, адже співробітники постачальної компанії, як і жителі області, працюють в умовах бойових дій.