Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:51272

ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” консультує дистанційно: мобільні номери телефонів центрів обслуговування клієнтів

Працівники ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” консультують дистанційно.

Споживачі можуть звернутися до центрів обслуговування клієнтів за нижче вказаними номерами телефонів, щоб дізнатися суму до сплати, перевірити платіж, уточнити деталі договірних відносин.
Білопільський – для населення: 095 911 85 26, юридичним особам: 099 377 13 59,
050 307 59 80
Буринський – 095 911 84 71
Глухівський – для населення: 095 911 83 65, 099 610 07 61;
юридичним особам: 099 610 07 69
Конотопський – для населення: 095 91 17 987; юридичним особам: 098 98 93 435
Краснопільський – 095 911 79 68
Кролевецький – 095 911 86 75
Лебединський – 050 041 40 90
Липоводолинський – 095 772 15 92, 097 318 80 61
Недригайлівський – для населення: 099 063 87 92; юридичним особам: 099 352 47 74; загальні питання: 095 911 62 79
Путивльський – 095 911 56 79
Роменський – 050 304 23 05, 068 337 88 77
Серединобудський – для населення: 099 109 43 79; юридичним особам: 066 292 72 73
Сумський – для населення: 099 612 55 29, 066 910 02 09, 050 180 03 29;
юридичним особам: 066 910 02 06, 095 910 66 18 (нарахування і платежі); 066 910 02 15 (договірний напрямок); 066 910 02 08 (для вирішення питання заборгованості);
для жителів Сум і району та споживачів із Охтирки, Великої Писарівки, Тростянця
Шосткинський – 095 911 57 17
Ямпільський – 095 911 81 49
Продовжує працювати кол-центр 0542 77 99 00.
Довідкова інформація надається, якщо немає загрози життю і безпеці операторів кол-центру та працівників ЦОК. У випадку загрози авіаудару або артилерійського обстрілу телефонна розмова негайно припиняється, прийом дзвінків не здійснюється.
Просять споживачів з розумінням ставитися до цього, адже співробітники постачальної компанії, як і жителі області, працюють в умовах бойових дій.
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
За сьогодні вже виїхало гумкоридорами більше 4 тисяч цивільних
Сегодня 15:27
Із Сум виїхало близько 50% сімейних лікарів
Сегодня 15:19
Телефонуйте 16-48: в Україні створено Національне інформаційне бюро для пошуку людей
Сегодня 15:12
На Сумщині знайшли російську крилату ракету, яка не вибухнула
Сегодня 15:07
На Глухівщині поліцейські встановили чоловіка, який незаконно зберігав автомат і набої до нього
Сегодня 14:47
Сьогодні Роменщина попрощалася з Андрієм Сітаком, який загинув, боронячи Україну від путінських орд
Сегодня 14:34
ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” консультує дистанційно: мобільні номери телефонів центрів обслуговування клієнтів
Сегодня 13:51
Пришибський водозабір у Сумах працює з пониженим тиском
Сегодня 13:31
Окупанти катували та вимагали гроші в мирного жителя на Сумщині
Сегодня 13:03
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

13 днів: волонтерство, боротьба з фейками, життя під обстрілами, евакуація. Драматична історія журналістки з Сум
Вчера 19:54
Як біженцям не потрапити в рабство до торговців людьми
Вчера 12:54
Правила, що врятують життя: що робити, коли чуєте поблизу літак?
Вчера 09:29
Як надати дитині першу психологічну допомогу?
15.03.2022 20:50
"Місто вмирає на очах". Охтирка майже три тижні живе під авіанальотами росії
15.03.2022 20:08
Збирамо докази воєнних злочинів: фіксуємо руйнування та пошкодження майна
15.03.2022 14:37
Правила, що можуть врятувати життя під час стрілецьких обстрілів
14.03.2022 22:20
Війна породила нові шахрайські схеми
14.03.2022 21:45
Трудові відносини: чи можуть звільнити з роботи через війну
13.03.2022 19:43
Як не стати жертвою дезінформації?
13.03.2022 19:09
Прості правила врятують життя: як поводитись в укриттях та сховищах
13.03.2022 19:00
Як проходити евакуацію з дітьми
10.03.2022 11:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.