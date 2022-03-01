ТОВ “ЕНЕРА СУМИ” консультує дистанційно: мобільні номери телефонів центрів обслуговування клієнтів

Споживачі можуть звернутися до центрів обслуговування клієнтів за нижче вказаними номерами телефонів, щоб дізнатися суму до сплати, перевірити платіж, уточнити деталі договірних відносин.
Білопільський – для населення: 095 911 85 26, юридичним особам: 099 377 13 59,
050 307 59 80
Буринський – 095 911 84 71
Глухівський – для населення: 095 911 83 65, 099 610 07 61;
юридичним особам: 099 610 07 69
Конотопський – для населення: 095 91 17 987; юридичним особам: 098 98 93 435
Краснопільський – 095 911 79 68
Кролевецький – 095 911 86 75
Лебединський – 050 041 40 90
Липоводолинський – 095 772 15 92, 097 318 80 61
Недригайлівський – для населення: 099 063 87 92; юридичним особам: 099 352 47 74; загальні питання: 095 911 62 79
Путивльський – 095 911 56 79
Роменський – 050 304 23 05, 068 337 88 77
Серединобудський – для населення: 099 109 43 79; юридичним особам: 066 292 72 73
Сумський – для населення: 099 612 55 29, 066 910 02 09, 050 180 03 29;
юридичним особам: 066 910 02 06, 095 910 66 18 (нарахування і платежі); 066 910 02 15 (договірний напрямок); 066 910 02 08 (для вирішення питання заборгованості);
для жителів Сум і району та споживачів із Охтирки, Великої Писарівки, Тростянця
Шосткинський – 095 911 57 17
Ямпільський – 095 911 81 49
Продовжує працювати кол-центр 0542 77 99 00.
Довідкова інформація надається, якщо немає загрози життю і безпеці операторів кол-центру та працівників ЦОК. У випадку загрози авіаудару або артилерійського обстрілу телефонна розмова негайно припиняється, прийом дзвінків не здійснюється.
Просять споживачів з розумінням ставитися до цього, адже співробітники постачальної компанії, як і жителі області, працюють в умовах бойових дій.