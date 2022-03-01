Окупанти катували та вимагали гроші в мирного жителя на Сумщині За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 14 березня 2022 року в с. Боромля Охтирського району Сумської області перестріли на вулиці 56-річного чоловіка. Окупанти катували потерпілого, щоб той віддав їм кошти та інші цінності, які були в нього з собою. Отримавши бажане, чоловіка відпустили. На даний час з численними переломами він у лікарні.

Досудове розслідування доручено слідчим відділення поліції #1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.