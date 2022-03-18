У Глухові поліцейські викрили чоловіка, який зберігав наркотики Під час оперативних заходів націлених на виявлення осіб причетних до незаконного обігу наркотиків співробітники сектору кримінальної поліції Глухова викрили чоловіка, який зберігав наркотичні засоби. Ним виявився 30-річний місцевий житель.

У вказаного громадянина поліцейські знайшли та вилучили два пластикових пакети з подрібненою рослинною речовиною схожою на марихуану. Наразі поліцейські встановлюють походження вилучених наркотичних засобів.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Відділ комунікації поліції Сумської області