У Глухові поліцейські викрили чоловіка, який зберігав наркотики

У вказаного громадянина поліцейські знайшли та вилучили два пластикових пакети з подрібненою рослинною речовиною схожою на марихуану.
Наразі поліцейські встановлюють походження вилучених наркотичних засобів.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».
Відділ комунікації поліції Сумської області