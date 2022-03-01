Під Сумами рашисти розстріляли підприємця, який постачав продукти На Сумщині місцеві мешканці потерпають від безчинств окупантів.

Учора, як повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, коли у передмісті Сум точилися бої, були обстріляні автомобілі цивільних. «Як уже відомо, померла дівчина, - нагадав він. - Також було вбито чоловіка, який займався підприємництвом і забезпечував невеличкий населений пункт продуктами харчування. Хочу ще раз нагадати: пересуватися по території Сумської області без наявності «зелених коридорів» дуже небезпечно! Обов’язково переконайтеся, що маршрут, яким ви збираєтеся їхати, – безпечний! Зважте усі ризики перед тим, як збираєтеся виїхати з дому! На жаль, поза межами населених пунктів, в які не зайшли орки, у нас дуже небезпечно!»