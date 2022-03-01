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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:12149

За годину з міст Сумщини виїхало більше 500 громадян

Станом на 10:00 по гуманітарному коридору з Сумської області виїхало 72 авто — 326 громадян, 12 автобусів — 233 громадянина

З них:

▪️ Суми: 25 авто — 100 громадян, 1 автобус — 18 громадян
▪️ Лебедин: 4 автобуси — 50 громадян
▪️ Конотоп: 45 авто — 220 громадян, 5 автобусів — 130 громадян
▪️ В.Писарівка: 2 авто — 6 громадян, 2 автобуси — 35 громадян

Общество
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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