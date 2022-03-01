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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:25172

Ювенальні прокурори: 109 дітей загинуло через збройну агресію РФ в Україні

Внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня 2022 року загинуло 109 дітей і більше 130 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 55, Харківській - 34, Донецькій - 26, Чернігівській - 29, Миколаївській - 20, Житомирській - 15,  Сумській - 14, та Херсонській - 14 областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 439 закладів освіти, 63 з яких повністю зруйновано. Найбільше пошкоджено у Донецькій - 126, Харківській - 77, Миколаївській - 39, Сумській - 32, Київській - 41, Херсонській областях - 21 та м. Києві - 35.

Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

17 березня 2022 року близько 2 ночі ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Харківської області. Внаслідок цього постраждала родина. Мати загинула на місці, прикриваючи собою свою 4-річну доньку. Батько та дитина отримали тілесні ушкодження.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua

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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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