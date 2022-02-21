На Роменщині ДТП з загиблою

15 березня о 17:50 відділення 39-го державного пожежно-рятувального посту та 19-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалися на місце ДТП поблизу смт...
Аварія на перетині Троїцької та Леваневського сталася сьогодні вранці....
Происшествие произошло на улице Интернационалистов. Заявитель обнаружил на своем автомобиле повреждения, характерные для ДТП, но другого участника на месте не...
Сообщения о ДТП на улице Харьковской патрульной получили ночью, с пятницы на субботу....
В Сумской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого водитель и пассажирка получили телесные повреждения....