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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Роменщині ДТП з загиблою

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 березня близько 17 години поблизу села Терни. Як попередньо встановили співробітники поліції, водій автомобіля Рено Логан зіткнувся зі стовбуром дерева, що перегороджував рух.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 71-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці. 
 
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України.
Правоохоронці нагадують, що з метою запобігання вільному пересуванню по наших дорогах ворожої військової техніки, в місті та районі були створені на проїзній частині спеціальні перешкоди з різних будівельних матеріалів чи то підручних засобів.
Право Дтп
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