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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумщина! На 18 березня ПІДТВЕРДЖЕНО відкриття гуманітарних коридорів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ колон з усіх міст - 9:00 ранку (крім Сум).
 
Місце відправлення з усіх населених пунктів - традиційне. Площі перед міськими/селищними радами (окрім Сум і Тростянця).
 
Подробиці:
 
Тростянець - Полтавська область 
(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).  
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Виїзд автобусів - від ПТУ о 9:00
Для автомобілів - рух містом на виїзд у бік м. Суми – вул.  Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул Гришина (об'їзна) - вул Шевченка і далі у бік міста Суми.
 
Суми - Полтавська область
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).  
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Виїзд автобусами у Сумах: 
Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.
 
Місця збору у Сумах:
Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).
Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)
- БК "Хімік"
- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"
- "Більбоу" на пр. Курському
- ТЦ "Мануфактура"
 
Лебедин - Полтавська область 
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).  
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
 
 Конотоп - Полтавська область 
(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).  
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
 
Велика Писарівка - Полтава 
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). 
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
 
Краснопілля - Полтавська область
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).  
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
 
Нагадаю: 
В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку.
 
З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беремо!
 
Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто бути не може.
 
З Богом!
Общество
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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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