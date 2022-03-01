Сумщина! На 18 березня ПІДТВЕРДЖЕНО відкриття гуманітарних коридорів Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ колон з усіх міст - 9:00 ранку (крім Сум).

Місце відправлення з усіх населених пунктів - традиційне. Площі перед міськими/селищними радами (окрім Сум і Тростянця).

Подробиці:

Тростянець - Полтавська область

(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Виїзд автобусів - від ПТУ о 9:00 Для автомобілів - рух містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул Гришина (об'їзна) - вул Шевченка і далі у бік міста Суми.

Суми - Полтавська область

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Виїзд автобусами у Сумах:

Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

- БК "Хімік"

- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"

- "Більбоу" на пр. Курському

- ТЦ "Мануфактура"

Лебедин - Полтавська область

(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп - Полтавська область

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка - Полтава

(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).

Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля - Полтавська область

(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Нагадаю:

В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку.

З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беремо!

Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто бути не може.

З Богом!