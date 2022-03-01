Попередньо сьогодні можуть бути відкриті гуманітарні коридори на Сумщині Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

НАПРЯМКИ РУХУ:

Тростянець - Полтавська область

(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Суми - Полтавська область

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Лебедин - Полтавська область

(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп - Полтавська область

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка - Полтава

(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).

Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля - Полтавська область

(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

місця збору - традиційні. Час виїзду колон - теж.

По підтвердженню коридорів - опублікуємо точну інформацію.

Нагадаю:

В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку.

З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беремо!

Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може.

Готуємось, чекаємо підтвердження. Слідкуйте за оновленнями!