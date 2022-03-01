Попередньо сьогодні можуть бути відкриті гуманітарні коридори на Сумщині

НАПРЯМКИ РУХУ:
Тростянець - Полтавська область
(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Суми - Полтавська область
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Лебедин - Полтавська область
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Конотоп - Полтавська область
(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Велика Писарівка - Полтава
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля - Полтавська область
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
місця збору - традиційні. Час виїзду колон - теж.
По підтвердженню коридорів - опублікуємо точну інформацію.
Нагадаю:
В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку.
З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беремо!
Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може.
Готуємось, чекаємо підтвердження. Слідкуйте за оновленнями!