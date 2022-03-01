Втрати Буринщини: в боях із окупантами загинули троє захисників З початку військової агресії проти України загинули троє військовослужбовців із Буринської територіальної громади.

4 березня під Києвом загинув Владислав Сєрік. Йому був 21 рік. Хлопця поховали 12 березня в Бурині. 13 березня від вибуху снаряда загинув майор Олександр Бойченко. Поховання відбудеться 18 березня на Лук"янівському кладовищі у Києві. У бійця залишилися дружина та син. 13 березня загинув Олександр Базарний із села Слобода. Він був учасником ООС. Сержант Олександр Базарний захищав Україну у складі 58-ої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського. У Олександра Базарного залишилася донька.