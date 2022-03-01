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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині вогнеборці неодноразово ліквідовували загоряння, що виникали внаслідок ворожого артиэобстрілу по житловому сектору

16 березня рятувальники Сумщини тричі залучались до ліквідації пожеж, які виникали через обстріл ворогом житлового сектору в смт Велика Писарівка.

Перший виклик на лінію екстреного виклику 101, надійшов о 22:42. Місцеві жителі повідомили, що внаслідок влучання ворожої артилерії загорілась господарча споруда. На місце події було направлено черговий караул.
 
О 23:10 та о 23:40 рятувальники повторно ліквідовували загоряння на території даного населеного пункту, що виникали внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.
 
Завдяки оперативним діям пожежно – рятувальних в перервах між обстрілами вдалось врятувати від знищення житлові будинки, господарчі споруди та інші будівлі.
Общество
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Цитата

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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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