На Сумщині вогнеборці неодноразово ліквідовували загоряння, що виникали внаслідок ворожого артиэобстрілу по житловому сектору 16 березня рятувальники Сумщини тричі залучались до ліквідації пожеж, які виникали через обстріл ворогом житлового сектору в смт Велика Писарівка.

Перший виклик на лінію екстреного виклику 101, надійшов о 22:42. Місцеві жителі повідомили, що внаслідок влучання ворожої артилерії загорілась господарча споруда. На місце події було направлено черговий караул. О 23:10 та о 23:40 рятувальники повторно ліквідовували загоряння на території даного населеного пункту, що виникали внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Завдяки оперативним діям пожежно – рятувальних в перервах між обстрілами вдалось врятувати від знищення житлові будинки, господарчі споруди та інші будівлі.