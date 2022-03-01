Розпочато фінансування допомоги по безробіттю за III декаду лютого 2022 року У період воєнного стану, введеного в Україні 24 лютого 2022 року, Державна служба зайнятості продовжила здійснювати виплату допомоги по безробіттю.

Російська агресія та окупація окремих районів ускладнили діяльність центрів зайнятості, але докладаються максимальні зусилля для того, щоб підтримати наших клієнтів у цих складних умовах.

Передусім повідомляємо, що фінансування II декади лютого 2022 року завершилося в усіх регіонах.

Служба продовжує працювати над виплатою допомоги за III декаду лютого в повному обсязі, як і над спрощенням процедури реєстрації в службі зайнятості.

Упевнені, що відновлення економічної активності там, де це можливо, забезпечить систему соціального страхування на випадок безробіття необхідними коштами.