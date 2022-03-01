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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:591

Наступ на Суми, Київ, Чернігів та Харків сьогодні неможливий - Олексій Арестович пояснив чому

Рашисти загрузли на всіх стратегічних напрямках і ні туди, ні сюди.

Наступ Росії на Київ, Суми, Чернігів і Харків неможливий без істотного підвезення резерві.
Сьогодні фашисти загрузли на всіх напрямках, їх командирів нещадно винищує ЗСУ і вони займаються тим, що кошмарять місцевих мешканців та займаються мародерством.
 
Також Олексій Арестович наголосив, що зараз неможливий наступ противника на цих стратегічних напрямках. Адже військо знекровлене і йому потрібні припаси.
 
"Окупанти не відводять війська, але у них було шість операційних напрямків, а зараз тільки три. Це показує, що вони виснажили свої сили", - зазначив радник голови ОП.
 
 
Також із ЗМІ та соцмереж відомо, що ЗСУ нещадно навалюють ворогу на північному напрямку Києва, аби відкинути його якомого далі.
 
Офіційно цю інформацію керівництво коментує дуже стримано, тому віримо у наші збройні сили і чекаємо на офіційні підтверження.
 
Також нещодавно Олексій Арестович закликав до тотальної рельсової війни аби зірвати поповнення припасів окупанта. Радник голови ОП рекомендує тверезо оцінити свої сили, адже залізничні напрямки дуже ретельно охороняються фашистами.
 
Общество
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