Наступ на Суми, Київ, Чернігів та Харків сьогодні неможливий - Олексій Арестович пояснив чому Рашисти загрузли на всіх стратегічних напрямках і ні туди, ні сюди.

Наступ Росії на Київ, Суми, Чернігів і Харків неможливий без істотного підвезення резерві.

Сьогодні фашисти загрузли на всіх напрямках, їх командирів нещадно винищує ЗСУ і вони займаються тим, що кошмарять місцевих мешканців та займаються мародерством.

Також Олексій Арестович наголосив, що зараз неможливий наступ противника на цих стратегічних напрямках. Адже військо знекровлене і йому потрібні припаси.

"Окупанти не відводять війська, але у них було шість операційних напрямків, а зараз тільки три. Це показує, що вони виснажили свої сили", - зазначив радник голови ОП.