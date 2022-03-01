Важливе застереження для мешканців Сумської громади Прохання не нехтувати оголошеннями щодо небезпеки від наслідків обстрілів територій.

Ворог вражає снарядами як житлові масиви, інфраструктурні об'єкти, так і сільськогосподарські угіддя. Останнім часом загарбники активно обстрілюють навколишні поля, застосовуючи зброю дистанційного мінування. Мінування розраховане на довготривалу дію, небезпека таких обстрілів, відповідно, залишатиметься тривалий час.Тож, важливо не намагатися самотужки прибрати та знешкодити такі снаряди.

У період ведення бойових дій для кожного має спрацьовувати табу на дотик до будь-яких металевих предметів, що лишилися внаслідок обстрілів. При виявленні таких потрібно зателефонувати на 101 чи 102 та повідомити про знахідку.