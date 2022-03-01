На Сумщині сталася смертельна ДТП Роменські поліцейські встановлюють обставини ДТП в результаті якої загинула жінка-пасажир.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 березня близько 17 години поблизу села Терни. Як попередньо встановили співробітники поліції, водій автомобіля Рено Логан зіткнувся зі стовбуром дерева, що перегороджував рух.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 71-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, що з метою запобігання вільному пересуванню по наших дорогах ворожої військової техніки, в місті та районі були створені на проїзній частині спеціальні перешкоди з різних будівельних матеріалів чи то підручних засобів.