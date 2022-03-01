Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:581730

На Сумщині сталася смертельна ДТП

Роменські поліцейські встановлюють обставини ДТП в результаті якої загинула жінка-пасажир.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 березня близько 17 години поблизу села Терни. Як попередньо встановили співробітники поліції, водій автомобіля Рено Логан зіткнувся зі стовбуром дерева, що перегороджував рух. 
 
В результаті дорожньо-транспортної пригоди 71-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці. 
 
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України.
 
Правоохоронці нагадують, що з метою запобігання вільному пересуванню по наших дорогах ворожої військової техніки, в місті та районі були створені на проїзній частині спеціальні перешкоди з різних будівельних матеріалів чи то підручних засобів.
Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
На Сумщині змінили час комендантської години
Сегодня 15:19
На Сумщині 6-річний хлопчик передав для ЗСУ квадрокоптер, який йому подарував тато
Сегодня 15:00
Важливе застереження для мешканців Сумської громади
Сегодня 14:45
На Сумщині сталася смертельна ДТП
Сегодня 12:58
На Сумщині поліцейські припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення алкоголю
Сегодня 12:47
Конотоп – без світла
Сегодня 12:16
Окупанти продовжують обстрілювати навчальні заклади та нищити цивільну інфраструктуру на Сумщині
Сегодня 12:08
22-й день війни. Ситуація на Сумщині у сфері ЖКГ
Сегодня 11:57
На Сумщині можливі перебої з електропостачанням
Сегодня 11:39
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.