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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:16466

Конотоп – без світла

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Артем Семенихін.

«Конотоп знеструмлено. Не витримують мережі. Обленерго робить все можливе для того, аби зробити перепідключення», - написав на своїй сторінці мер Конотопа.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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