Окупанти продовжують обстрілювати навчальні заклади та нищити цивільну інфраструктуру на Сумщині За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, із застосуванням крупнокаліберної артилерійської зброї 16 березня 2022 року обстріляли смт Велика Писарівка Сумської області. Унаслідок чого зруйновано багатоквартирний та приватний житлові будинки, також багато будинків пошкоджено. Разом з тим, окупанти поцілили в приміщення гуртожитку одного з державних навчальних закладів. Унаслідок обстрілу частина населених пунктів Великописарівської селищної ради залишаються без електропостачання.