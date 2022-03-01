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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:5734

22-й день війни. Ситуація на Сумщині у сфері ЖКГ

Інформація від Сумської обласної військової адміністрації станом на 17.03.22, 22-й день війни
 Охтирка
ТЕЦ та електропідстанція повністю зруйновані, теплоносій по місту відсутній. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.
Тростянець 
Немає електропостачання, водопостачання подається з перебоями, в деяких мікрорайонах повністю відсутнє.
Шостка
Електропостачання та вода - з перебоями. Ситуація по теплу - контрольована, тривають роботи. 
Газопостачання відсутнє: 
Суми — 123 абонентів,
 Охтирка — 275,
Конотоп — 2,
Кириківка — 4,
Краснопілля — 3,
Тростянець — 100
село Артемо-Растівка, Охтирського району — 20,
Велика Писарівка — 2.
Без світла залишаються 24 300 абонентів Сумщини: 
Велика Писарівка — 2800, Тростянець — 15000, Краснопілля — 330,
Лебедин — 4600, Сумський район — 1500.
У зв'язку з тим, що Україна від'єдналася від російської та білоруської енергосистем і приєдналася до європейської, на території країни, та, зокрема, Сумщини, сьогодні можливі перебої з електропостачанням. Ситуація повністю контрольована. 
 
Общество ЖКХ Російсько-українська війна
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