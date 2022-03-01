У смт. Велика Писарівка рятувальники ліквідовували наслідки ворожого артилерійського обстрілу ....
Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 13.03.2022 р....
Про це у звіті голови Сумської військової адміністрації Дмитра Живицького за 8 березня 2022...
Глухівська міська рада з великим сумом сповіщає про загибель у боях з російськими окупантами жителя міста Глухів Віталія Бережного –...
Про ситуацію в області розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький....