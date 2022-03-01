22-й день війни. Ситуація на Сумщині у сфері ЖКГ Інформація від Сумської обласної військової адміністрації станом на 17.03.22, 22-й день війни

Охтирка

ТЕЦ та електропідстанція повністю зруйновані, теплоносій по місту відсутній. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.

Тростянець

Немає електропостачання, водопостачання подається з перебоями, в деяких мікрорайонах повністю відсутнє.

Шостка

Електропостачання та вода - з перебоями. Ситуація по теплу - контрольована, тривають роботи.

Газопостачання відсутнє:

Суми — 123 абонентів,

Охтирка — 275,

Конотоп — 2,

Кириківка — 4,

Краснопілля — 3,

Тростянець — 100

село Артемо-Растівка, Охтирського району — 20,

Велика Писарівка — 2.

Без світла залишаються 24 300 абонентів Сумщини:

Велика Писарівка — 2800, Тростянець — 15000, Краснопілля — 330,

Лебедин — 4600, Сумський район — 1500.

У зв'язку з тим, що Україна від'єдналася від російської та білоруської енергосистем і приєдналася до європейської, на території країни, та, зокрема, Сумщини, сьогодні можливі перебої з електропостачанням. Ситуація повністю контрольована.