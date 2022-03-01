Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:16876

У Сумах діють російські агенти, впевнені бійці Сумської тероборони

Останніх 3-4 дні вони майже кожного дня спостерігають від 20-ти до 30-ти пусків сигнальних ракет різного кольору з різних районів міста.

Після цього, за лічені хвилини в місця пуску ракет б’є російська артилерія, йдеться в сюжеті Суспільного.


Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
У Сумах діють російські агенти, впевнені бійці Сумської тероборони
Сегодня 20:16
"Вивезли до Росії". Чоловік заявив про зникнення родини на Сумщині
Сегодня 20:07
Шостка провела в останню путь своїх трьох Героїв (відео)
Сегодня 19:28
Прокуратура Сумщини продовжує документувати злочини, що вчиняють військовослужбовці країни-агресора на нашій землі
Сегодня 19:26
Ювенальні прокурори: 103 дитини загинули через збройну агресію РФ в Україні
Сегодня 18:39
Шостка втратила ще одного захисника України
Сегодня 18:25
Ще один глухівчанин загинув від рук окупантів
Сегодня 18:14
На Конотопщині поліцейські затримали чоловіка, який зберігав при собі наркотики
Сегодня 17:36
Сумські поліцейські допомогли розшукати жінку, яка евакуювалась у Полтаву
Сегодня 16:34
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

Статьи

Як надати дитині першу психологічну допомогу?
Вчера 20:50
"Місто вмирає на очах". Охтирка майже три тижні живе під авіанальотами росії
Вчера 20:08
Збирамо докази воєнних злочинів: фіксуємо руйнування та пошкодження майна
Вчера 14:37
Правила, що можуть врятувати життя під час стрілецьких обстрілів
14.03.2022 22:20
Війна породила нові шахрайські схеми
14.03.2022 21:45
Трудові відносини: чи можуть звільнити з роботи через війну
13.03.2022 19:43
Як не стати жертвою дезінформації?
13.03.2022 19:09
Прості правила врятують життя: як поводитись в укриттях та сховищах
13.03.2022 19:00
Як проходити евакуацію з дітьми
10.03.2022 11:06
Як зафіксувати факт руйнування майна для отримання компенсації
09.03.2022 10:18
Приєднуйтесь до боротьби за Україну в інформаційному просторі
07.03.2022 09:40
"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну
05.03.2022 21:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.