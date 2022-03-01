Про це розповів Суспільному Валентин Мун. Востаннє зв’язок із своєю дівчиною, розповідає чоловік, був 14 березня.
Дівчина Віталія Муна – Юлія Овдієнко - живе у Сумах. За його словами, з початком російської агресії вирішила поїхати до своїх батьків у с. Рясне Краснопільської громади.
"Я пропонував, як ще був зв’язок, коли була можливість перевезти їх до мене, у Дніпро. Вона відмовилась, каже: я - з родиною, у нас - тихо. І вже наступного дня тихо не стало" - розповів Валентин.
З 2 березня з дівчиною зник зв’язок. За словами чоловіка, Юлія говорила, що у селі є російські військові, які займалися мародерством, світили у вікна будинків лазером. Після цього вони забрали її родину і відвезли на прикордонний пункт. Дзвонити дівчина не стала, бо боялась прослуховування телефонів. 14 березня в смс повідомила, що їх везуть ніби до міграційного центру. Куди саме, чоловік не знає. Після цього зв’язку із нею більше не було.
У родині Жиленко на той момент, розповів Валентин, було семеро людей: батьки, брат, дві її сестри і її дитина.
"Вони точно не збирались виїжджати до росії", - додає чоловік.
Речник Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко, розповів, що поки до них заяв про вивезення людей не надходило. Але наразі ускладнює роботу відсутність зв’язку з деякими громадами області. Якщо ж у людей, які розшукують є фото зниклої людини,номер мобільного телефону можна подати заяву до поліції. Її зареєструють і будуть розшукувати людину як безвісти зниклу. Звертатись можна за номером 102 або за додатковими номерами:
Адвокат Юрій Ломака у таких ситуаціях радить дізнатись телефони гарячої лінії поліції росії та найближчих до кордону райвідділів поліції та робити заяви про те, що з України насильно вивозять людей. Таким чином, це допоможе підняти інформаційний шум навколо подібних історій.