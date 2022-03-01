"Вивезли до Росії". Чоловік заявив про зникнення родини на Сумщині Родину Жиленків із с. Рясне на Сумщині вивезли до Росії.

Про це розповів Суспільному Валентин Мун. Востаннє зв’язок із своєю дівчиною, розповідає чоловік, був 14 березня.

Дівчина Віталія Муна – Юлія Овдієнко - живе у Сумах. За його словами, з початком російської агресії вирішила поїхати до своїх батьків у с. Рясне Краснопільської громади.

"Я пропонував, як ще був зв’язок, коли була можливість перевезти їх до мене, у Дніпро. Вона відмовилась, каже: я - з родиною, у нас - тихо. І вже наступного дня тихо не стало" - розповів Валентин.

З 2 березня з дівчиною зник зв’язок. За словами чоловіка, Юлія говорила, що у селі є російські військові, які займалися мародерством, світили у вікна будинків лазером. Після цього вони забрали її родину і відвезли на прикордонний пункт. Дзвонити дівчина не стала, бо боялась прослуховування телефонів. 14 березня в смс повідомила, що їх везуть ніби до міграційного центру. Куди саме, чоловік не знає. Після цього зв’язку із нею більше не було.

У родині Жиленко на той момент, розповів Валентин, було семеро людей: батьки, брат, дві її сестри і її дитина.

"Вони точно не збирались виїжджати до росії", - додає чоловік.

Речник Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко, розповів, що поки до них заяв про вивезення людей не надходило. Але наразі ускладнює роботу відсутність зв’язку з деякими громадами області. Якщо ж у людей, які розшукують є фото зниклої людини,номер мобільного телефону можна подати заяву до поліції. Її зареєструють і будуть розшукувати людину як безвісти зниклу. Звертатись можна за номером 102 або за додатковими номерами:

099 714 34 46 063 346 33 60 099 537 89 11 099 537 33 51 097 402 00 15 097 402 00 65 063 029 76 96

Адвокат Юрій Ломака у таких ситуаціях радить дізнатись телефони гарячої лінії поліції росії та найближчих до кордону райвідділів поліції та робити заяви про те, що з України насильно вивозять людей. Таким чином, це допоможе підняти інформаційний шум навколо подібних історій.