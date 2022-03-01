Прокуратура Сумщини продовжує документувати злочини, що вчиняють військовослужбовці країни-агресора на нашій землі За процесуального керівництва Конотопської та Сумської окружних прокуратур розпочато кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 14 березня 2022 року в с. Шевченкове Конотопського району на автомобільній дорозі Ромни - Конотоп обстріляли із автоматичної зброї автомобіль Deawoo. 63-річний водій отримав тяжкі тілесні ушкодження і на даний час лікарі борються за його життя.

Разом з тим, 15 березня 2022 року окупанти обстріляли з артилерії населений пункт Токарі Сумського району. У результаті обстрілу пошкоджено та знищено будинки мирних жителів, а також пошкоджено лінію електропередач.

Прокуратура Сумщини