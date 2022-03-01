Рашисти запустили діпфейк із Зеленським, який «заявив» про капітуляцію (відео) Сьогодні у соц мережах Ви могли помітити фальшиве відео із президентом України Володимиром Зеленським, який говорить про «капітуляцію».

Це технологія діпфейк. Це не справжнє відео, а створене воно через алгоритми машинного навчання. Про це раніше повідомляло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також сьогодні російські хакери зламали рухомий рядок ефіру телеканалу "Україна 24" і транслюють повідомлення про нібито "капітуляцію".

Це також фейк! Ніхто здаватися не збирається. Тим більше, в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з Українською армією!", - коментує медіагрупа.

Цю провокацію вже прокоментував Президент України Володимир Зеленський: «Щодо останньої дитячої провокації, що я немов пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю лише військовим російської федерації і повертатись додому»

Всі відеозвернення Президента України Ви можете переглянути на офіційній сторінці в телеграм @V_Zelenskiy_official

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