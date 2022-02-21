На Сумщині автівка врізалась у дерево: водій загинув 15 березня о 17:50 відділення 39-го державного пожежно-рятувального посту та 19-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалися на місце ДТП поблизу смт Терни, Недригайлівської ОТГ, Роменського району.

За попередніми даними на автотрасі «Суми-Конотоп-Батурин» автомобіль Renault Logan зіткнувся з деревом. Внаслідок чого постраждав водій та загинув пасажир. Бензопилою рятувальники розрізали дерево та деблокували із понівеченого автомобіля тіло загиблої людини. Головне управління ДСНС України у Сумській області