На Сумщині автівка врізалась у дерево: водій загинув

За попередніми даними на автотрасі «Суми-Конотоп-Батурин» автомобіль Renault Logan зіткнувся з деревом. Внаслідок чого постраждав водій та загинув пасажир. Бензопилою рятувальники розрізали дерево та деблокували із понівеченого автомобіля тіло загиблої людини.
Головне управління ДСНС України у Сумській області
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