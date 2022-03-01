Ветклініки та зоомагазини, що працюють сьогодні в Сумах Інформація, актуальна на 16.03.

Ветклініка «ВетДопомога» на вул. Г. Кондратьєва, 125 з 08:00 до 16:00 т.+38(099)2847482

Ветклініка «ВетДопомога» на вул. Харківська, 9/1 з 15:00 до 16:00 т.+38(096)2847482

▪️Ветклініка «Лапки+Хвостик» пров. Іллінський, 2 з 10:00 до 14:00 (0667856848)

▪️Ветклінка "Котопес" працює на вул. Горького, 49 з 10:00 до 13:30.

Корма для тварин, наповнювачі (0996195092)

▪️Ветклініка Хелс на пр-ті М. Лушпи, 54/1 з 9:00 до 15:00

(+38050 300 6939)

▪️Ветклініка Хелсік на пр-ті Шевченка, 2 працює з 9:00 до 15:00 (+38095 125 2155)

▪️Зоомагазин «4 Рet's», вул. Іллінська. 32, (напроти Профтелу) з 10:00 до 12:00

▪️Зоомагазин «Питомец» пр-т Шевченка, 14 з 11:30 до 12:30

▪️Зоомагазин «9 життів»

- ТЦ «Планета» вул. Героїв Крут, 60: Понеділок, середа, п'ятниця, неділя з 10:00 до 14:00

- ТЦ «Атлас» на вул. Петропавлівська, 73 працює щодня з 11:00 до 14:00

▪️Зоомагазин «4 лапи» вул. Металургів, 7 з 09:00 до 12:00

▪️ Ветаптека, зоомагазин «ВетДопомога» на вул. 1ша Набережна річки Стрілки, 22 ТРЦ "Міолан" з 08:00 до 16:00

+38(050)9749752

▪️Зоомагазин на вул. Заливній, 5/1, біля Здибанки , працює з 09:00 до 12:00.