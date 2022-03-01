Банки, магазини, сервіси: що сьогодні працює в Сумах (доповнено) Адреси та телефони.

Магазин «Чиста питна вода» на вул. Інтернаціоналістів, 20/1 з 09:00 до 15:00

Банки

▪️ ПриватБанк вул. Курська, 111 (тільки банкомат) з 10:00 до 13:00

▪️ Банк «ПУМБ» 10:00 до 16:00

- Вул. Петропавлівська, 91

- вул.Соборна, 32

Комп'ютерний майстер працює з 12:00 до 16:00 (+38050 834 0042)

Ремонт побутової техніки «Інтерсервіс» вул. Інтернаціоналістів, 5 (Сюзанна) офіс 3

+38095 442 8608 з 11:00 до 14:00

Магазин та сервісний центр «Tirex» за адресою вул. Пушкина, 55 з 10:00 до 13:00 +38050 630 8333

ТЦ «Епіцентр» вул. Героїв Крут, 1/3 з 09:00 до 14:30

СТГ на Героїв Крут, 18/1 з 10:00 до 14:00 та пр-т. Курський, 18А з 10:00 до 13:00.

Магазин «Віста», вул. Ярослава Мудрого 9, з 9:00 до 13:00

Магазин «Семичі» Набережна р. Стрілки, 46 з 3 9:00 до 12:30

Магазин «Фермер» за адресою Горького, 10А та на зупинці СКД з 10:00 до 14:00

Магазин ТКЦ «Зелений світ»

по вул. Засумська, 14 ( ринок), працює з 9:00 до 13:00.

Магазин «Zipper», вул. Харьковская, 5 з 10:00 до 13:00

Магазин «Скринька рукоділля»

Дитячий магазин «Острів скарбів» +38050 363 3775

на Набережній р. Стрілка з 10:00 до 14:00

- вул. Героїв Крут, 60/4 з 11:00 до 14:00

М'ясомаркет з 09:00 до 14:00:

вул. Штепівська, 1

вул. Роменська, 77

вул. Супруна, 3А

пр-т М. Лушпи, 13

вул. Героїв Крут, 60/4

вул. Троїцька, 29

вул. Ковпака 59/4

М'ясні магазини з 09:00 до 14:00:

вул. Кооперативна, 1

пр-т Курський, 133

вул. Харківська, 12

вул. СКД, 8

вул. Металургів, 13

вул. Чорновола, 78

вул. Супруна, 14

Центральний ринок, вул. Засумська, 1

Продуктова хатка:

вул. Охтирська, 26

вул. СКД, 22

вул.Харьківська,107,

вул. Лисенка, 10,

вул. Шевченка,

вул. Ярослава Мудрого, 57

пр-т М. Лушпи,12 і 42

Наш супермаркет (усі)

ЕКО-маркет з 8:00 до 15:00:

вул. Г. Кондратьєва, 110

вул. Ковпака, 11

вул. Кооперативна, 1

вул. Металургів, 17А

вул. Привокзальна, 1

вул.Прокоф‘єва, 14/2

вул. Геров Крут, 38Б

Амбар-Маркет (усі)

САМ маркет (усі крім магазину по вул. С. Бандери та вул. 8-го Березня)

Дари моря (всі)

Хлібні кіоски : 9ка ринок, вул. Леваневского ринок (вул Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (торговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка Укртелеком (павільйон "Квіти")

АТБ-маркет з 08:00 до 16:00:

вул. Охтирська, 4А

вул. Героїв Крут, 76/3

пр-т М. Лушпи, 12

вул. Харківська, 5/1

вул. Іллінська, 51/1

вул. Ярослава Мудрого, 57

вул. Петропавлівська, 70

вул. СКД, 20

вул. Г. Кондратьєва, 181

Мережа магазинів «Пані» з 10:00 до 13:00

- вул. Ярослава Мудрого, 31

- пр-т Курський, 81А (біля ТЦ «Мост»)

- вул. Степана Бандери, 54

- вул. Марко Вовчок, 13А

- вул. Нижньохолодногірська, 8 (вхід збоку приміщення)

- вул. Роменська, 81

- вул. СКД, 22

- вул. Горького, 41

▪️Магазин "Unova" з 10:00 до 14:00:

- пр-т Шевченка, 21

- вул. Шевченка, 2

побутова хімія, доглядна косметика, все для манікюру/педикюру/зачіски

▪️Магазин «Грейс» вул. Прокоф‘єва, 29/1 з 10:00 до 14:00

▪️Мережа магазинів Himiya

- вул. Івана Сірка, 7 (біля дит.лікарні) з 13:00 до 13:30

- вул. Засумська, 14 з 11:00 до 14:00

- вул. Героїв Крут, 60В з 10:00 до 14:00

- вул. Ковпака, 59/5 з 11:00 до 14:00

- вул. Горького, 1 з 10:00 до 14:00

- вул. Привокзальна, 31 з 10:00 до 13:00

- вул. Троїцька, 21 з 10:00 до 13:30

- вул. СКД, 22 з 10.00 до 14.00

- вул. Миру 30 (ринок) з 11:30 до 15:00

▪️Магазини «Аврора» працюють з 09:00 до 14:00 (можна зняти готівку на касі)

- пр-т Курський, 105

- пр-т Курський, 81А

- вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, 8

- пр-т М. Лушпи, 47/1

- вул. Мира, 30

- пр-т М. Лушпи, 10/1

- вул. Харківська,12

- СКД, 22

▪️Магазин «Чистер» на пр-ті М. Лушпи 13, з 10:00 до 14:00

▪️Мережа магазинів «Єва» з 10:00 до 14:00

- вул. Кооперативна, 1

- вул. Горького, 41А

- пр-т Шевченка, 24

- Покровська площа, 5.

▪️СТО та шиномонтаж "ТвоєАвто" на пр-т Курський, 25/1 з 10:00 до 16:00

(050 4055 501 — Артем)

▪️СТО та магазин автозапчастин по вул. Реміснича, 35/1 з 9:00 до 17:00, тел.: 095 577 9983

▪️ ТЦ «Епіцентр» вул. Героїв Крут, 1/3 з 09:00 до 15:00

▪️Автомагазин "Кедр" вул. І. Сирка, 19/2 з 12:00 до 14:00.

(+380997263567 )

▪️Автоскло з 9:00 до 14:00 по вул. Чернігівська, 11 (0675404011)

▪️СТГ на Героїв Крут, 18/1 з 10:00 до 14:00 та пр-т Курський, 18А з 10:00 до 13:00.

▪️Магазин «Віста», вул. Ярослава Мудрого 9, з 9:00 до 13:00

▪️Магазин «Zipper», вул. Харьковская, 5 з 10:00 до 13:00

▪️Магазин «Zipper», вул. Харьковская, 5 з 10:00 до 13:00

▪️Магазин «Скринька рукоділля»

▪️Дитячий магазин «Острів скарбів» +38050 363 3775

- на Набережній р. Стрілка з 10:00 до 14:00

- вул. Героїв Крут, 60/4 з 11:00 до 14:00

▪️Автоскло з 9:00 до 14:00 по вул. Чернігівська, 11 (0675404011).

▪️Магазин «Удача», за адресою: вул. Іллінська, 2 з 10:00 до 14:00

▪️Магазин «Семичі» Набережна р. Стрілки, 46 з 3 9:00 до 12:30

▪️Магазин «Фермер» за адресою Горького, 10А та на зупинці СКД з 10:00 до 14:00

▪️Магазин ТКЦ «Зелений світ».