Банки, магазини, сервіси: що сьогодні працює в Сумах (доповнено)

Магазин «Чиста питна вода» на вул. Інтернаціоналістів, 20/1 з 09:00 до 15:00
Банки
▪️ ПриватБанк вул. Курська, 111 (тільки банкомат) з 10:00 до 13:00
▪️ Банк «ПУМБ» 10:00 до 16:00
- Вул. Петропавлівська, 91
- вул.Соборна, 32
Комп'ютерний майстер працює з 12:00 до 16:00 (+38050 834 0042)
Ремонт побутової техніки «Інтерсервіс» вул. Інтернаціоналістів, 5 (Сюзанна) офіс 3
+38095 442 8608 з 11:00 до 14:00
Магазин та сервісний центр «Tirex» за адресою вул. Пушкина, 55 з 10:00 до 13:00 +38050 630 8333
ТЦ «Епіцентр» вул. Героїв Крут, 1/3 з 09:00 до 14:30
СТГ на Героїв Крут, 18/1 з 10:00 до 14:00 та пр-т. Курський, 18А з 10:00 до 13:00.
Магазин «Віста», вул. Ярослава Мудрого 9, з 9:00 до 13:00
Магазин «Семичі» Набережна р. Стрілки, 46 з 3 9:00 до 12:30
Магазин «Фермер» за адресою Горького, 10А та на зупинці СКД з 10:00 до 14:00
Магазин ТКЦ «Зелений світ»
по вул. Засумська, 14 ( ринок), працює з 9:00 до 13:00.
Магазин «Zipper», вул. Харьковская, 5 з 10:00 до 13:00
Магазин «Скринька рукоділля»
Дитячий магазин «Острів скарбів» +38050 363 3775
на Набережній р. Стрілка з 10:00 до 14:00
- вул. Героїв Крут, 60/4 з 11:00 до 14:00
М'ясомаркет з 09:00 до 14:00:
вул. Штепівська, 1
вул. Роменська, 77
вул. Супруна, 3А
пр-т М. Лушпи, 13
вул. Героїв Крут, 60/4
вул. Троїцька, 29
вул. Ковпака 59/4
М'ясні магазини з 09:00 до 14:00:
вул. Кооперативна, 1
пр-т Курський, 133
вул. Харківська, 12
вул. СКД, 8
вул. Металургів, 13
вул. Чорновола, 78
вул. Супруна, 14
Центральний ринок, вул. Засумська, 1
Продуктова хатка:
вул. Охтирська, 26
вул. СКД, 22
вул.Харьківська,107,
вул. Лисенка, 10,
вул. Шевченка,
вул. Ярослава Мудрого, 57
пр-т М. Лушпи,12 і 42
Наш супермаркет (усі)
ЕКО-маркет з 8:00 до 15:00:
вул. Г. Кондратьєва, 110
вул. Ковпака, 11
вул. Кооперативна, 1
вул. Металургів, 17А
вул. Привокзальна, 1
вул.Прокоф‘єва, 14/2
вул. Геров Крут, 38Б
Амбар-Маркет (усі)
САМ маркет (усі крім магазину по вул. С. Бандери та вул. 8-го Березня)
Дари моря (всі)
Хлібні кіоски : 9ка ринок, вул. Леваневского ринок (вул Горького), вул. Металургів (біля САМ маркет), вул. Реміснича (торговельний ряд), Центральний ринок (перехрестя вул. Засумська - вул. Шевченка, вхід до ринку зліва), зупинка Укртелеком (павільйон "Квіти")
АТБ-маркет з 08:00 до 16:00:
вул. Охтирська, 4А
вул. Героїв Крут, 76/3
пр-т М. Лушпи, 12
вул. Харківська, 5/1
вул. Іллінська, 51/1
вул. Ярослава Мудрого, 57
вул. Петропавлівська, 70
вул. СКД, 20
вул. Г. Кондратьєва, 181
Мережа магазинів «Пані» з 10:00 до 13:00
- вул. Ярослава Мудрого, 31
- пр-т Курський, 81А (біля ТЦ «Мост»)
- вул. Степана Бандери, 54
- вул. Марко Вовчок, 13А
- вул. Нижньохолодногірська, 8 (вхід збоку приміщення)
- вул. Роменська, 81
- вул. СКД, 22
- вул. Горького, 41
▪️Магазин "Unova" з 10:00 до 14:00:
- пр-т Шевченка, 21
- вул. Шевченка, 2
побутова хімія, доглядна косметика, все для манікюру/педикюру/зачіски
▪️Магазин «Грейс» вул. Прокоф‘єва, 29/1 з 10:00 до 14:00
▪️Мережа магазинів Himiya
- вул. Івана Сірка, 7 (біля дит.лікарні) з 13:00 до 13:30
- вул. Засумська, 14 з 11:00 до 14:00
- вул. Героїв Крут, 60В з 10:00 до 14:00
- вул. Ковпака, 59/5 з 11:00 до 14:00
- вул. Горького, 1 з 10:00 до 14:00
- вул. Привокзальна, 31 з 10:00 до 13:00
- вул. Троїцька, 21 з 10:00 до 13:30
- вул. СКД, 22 з 10.00 до 14.00
- вул. Миру 30 (ринок) з 11:30 до 15:00
▪️Магазини «Аврора» працюють з 09:00 до 14:00 (можна зняти готівку на касі)
- пр-т Курський, 105
- пр-т Курський, 81А
- вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, 8
- пр-т М. Лушпи, 47/1
- вул. Мира, 30
- пр-т М. Лушпи, 10/1
- вул. Харківська,12
- СКД, 22
▪️Магазин «Чистер» на пр-ті М. Лушпи 13, з 10:00 до 14:00
▪️Мережа магазинів «Єва» з 10:00 до 14:00
- вул. Кооперативна, 1
- вул. Горького, 41А
- пр-т Шевченка, 24
- Покровська площа, 5.
▪️СТО та шиномонтаж "ТвоєАвто" на пр-т Курський, 25/1 з 10:00 до 16:00
(050 4055 501 — Артем)
▪️СТО та магазин автозапчастин по вул. Реміснича, 35/1 з 9:00 до 17:00, тел.: 095 577 9983
▪️ ТЦ «Епіцентр» вул. Героїв Крут, 1/3 з 09:00 до 15:00
▪️Автомагазин "Кедр" вул. І. Сирка, 19/2 з 12:00 до 14:00.
(+380997263567 )
▪️Автоскло з 9:00 до 14:00 по вул. Чернігівська, 11 (0675404011)
▪️СТГ на Героїв Крут, 18/1 з 10:00 до 14:00 та пр-т Курський, 18А з 10:00 до 13:00.
▪️Магазин «Віста», вул. Ярослава Мудрого 9, з 9:00 до 13:00
▪️Магазин «Zipper», вул. Харьковская, 5 з 10:00 до 13:00
▪️Магазин «Zipper», вул. Харьковская, 5 з 10:00 до 13:00
▪️Магазин «Скринька рукоділля»
▪️Дитячий магазин «Острів скарбів» +38050 363 3775
- на Набережній р. Стрілка з 10:00 до 14:00
- вул. Героїв Крут, 60/4 з 11:00 до 14:00
▪️Автоскло з 9:00 до 14:00 по вул. Чернігівська, 11 (0675404011).
▪️Магазин «Удача», за адресою: вул. Іллінська, 2 з 10:00 до 14:00
▪️Магазин «Семичі» Набережна р. Стрілки, 46 з 3 9:00 до 12:30
▪️Магазин «Фермер» за адресою Горького, 10А та на зупинці СКД з 10:00 до 14:00
▪️Магазин ТКЦ «Зелений світ».