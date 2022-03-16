Сумські податківці надали роз’яснення щодо сплати податків у воєнний час У цей складний для всієї країни час податкова служба Сумської області звертається до усіх платників податків по можливості виконувати свої податкові зобов’язання та сплачувати податки наперед або ж по яких настає термін сплати.

Саме сумлінність та відповідальність платників податків сприяє захисту територіальної цілісності нашої країни та забезпечення її фінансової стабільності.

Звертаємо увагу, що Законом № 2118–IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану" платників звільнено від відповідальності у разі неможливості виконання своїх податкових обов’язків.

Акцентуємо, що після припинення дії воєнного стану платникам податків необхідно буде виконувати свої податкові зобов’язання відповідно до норм чинного законодавства.