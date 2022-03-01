Лікарі ортопеди-травматологи ведуть прийом особисто та консультують телефоном

Лікарі ортопеди-травматологи ведуть цілодобовий прийом, допомога надається всім хто цього потребує.
Враховуючи, що не кожен може потрапити на прийом особисто, надаємо контактні номери лікарів відділення, з якими Ви можете зв’язатися для консультації:
- Володимир Сухоставець завідувач відділенням - 095 32 80 125
- Спаський Р.С. - лікар ортопед-травматолог +380 (66) 621 07 86
- Козирь О.О. - лікар ортопед-травматолог 0 (95) 919 33 81
- Котенко Р.І. - лікар ортопед-травматолог 0 (50) 974 33 14
- Євтушенко Г.Ф. - лікар ортопед- травматолог +380 (66) 061 01 45
- Бахтін В.О. - лікар ортопед-травматолог +380 (96) 424 30 75
- Олександр Бугайов - лікар ортопед-травматолог 0 (66) 891 28 44
- Михайлік О.М. - лікар ортопед-травматолог +380 (95) 191 31 97
- Бабкін Б.М. - лікар ортопед-травматолог. 0 (66) 557 27 88.