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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:211129

Окупанти скинули на Шостку більше 25 бомб: постраждало підприємство, 30 житлових будинків, соціальні установи

Про це шосткинський міський голова Микола Нога повідомив у вечірньому відеозверненні.

Учора, 14 березня, російська авіація здійснила удар по місту.

«Прилетіли умисно, щоб розбомбити наше одне із підприємств. Скинули більше 25-ти бомб, які практично розрушило один із цехів. Пошкоджено більше 30 житлових будинків, школа, садок, поліклініка», – розповів мер.

Він подякував воїнам, які усю ніч охороняли місто, пожежникам, які ліквідовували наслідки бомбардувань.

“Дякую усім, хто брав участь у відновленні життєдіяльності території. Усі житлові будинки візьмемо на облік. Усім допоможемо”, – запевнив Микола Нога.

Попри атаку ворога, сьогодні зранку був таки відкритий гуманітарний коридор Шостка-Полтава.

“Проїзд ще не завершений, але будемо сподіватися, що він завершиться благополучно”, – висловив сподівання міський голова.

 
Общество Російсько-українська війна
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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