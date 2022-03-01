Окупанти скинули на Шостку більше 25 бомб: постраждало підприємство, 30 житлових будинків, соціальні установи

Учора, 14 березня, російська авіація здійснила удар по місту.
«Прилетіли умисно, щоб розбомбити наше одне із підприємств. Скинули більше 25-ти бомб, які практично розрушило один із цехів. Пошкоджено більше 30 житлових будинків, школа, садок, поліклініка», – розповів мер.
Він подякував воїнам, які усю ніч охороняли місто, пожежникам, які ліквідовували наслідки бомбардувань.
“Дякую усім, хто брав участь у відновленні життєдіяльності території. Усі житлові будинки візьмемо на облік. Усім допоможемо”, – запевнив Микола Нога.
Попри атаку ворога, сьогодні зранку був таки відкритий гуманітарний коридор Шостка-Полтава.
“Проїзд ще не завершений, але будемо сподіватися, що він завершиться благополучно”, – висловив сподівання міський голова.
У смт. Велика Писарівка рятувальники ліквідовували наслідки ворожого артилерійського обстрілу ....
Голова обласної державної адміністрації - керівник військової адміністрації Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині, 13.03.2022 р....
Про це у звіті голови Сумської військової адміністрації Дмитра Живицького за 8 березня 2022...
Глухівська міська рада з великим сумом сповіщає про загибель у боях з російськими окупантами жителя міста Глухів Віталія Бережного –...
Про ситуацію в області розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький....