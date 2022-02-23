Шосткинщина проводжає в останню путь трьох захисників України Про це повідомляє Микола Нога, міський голова Шостки.

Микола Нога, міський голова Шостки: "Шосткинщина проводжає в останню путь трьох синів, які загинули заради України. Їх імена глибокою раною назавжди залишаться в наших серцях: Литвяк Сергій Анатолійович, Шаповалов Анатолій Вікторович, Рек Володимир Миколайович…

Кожний, хто читає ці рядки, пам’ятайте: наші героїчні земляки заплатили найвищу ціну за ваш мир і спокій! Молимося за упокій їх душ, за підтримку Господом родин наших полеглих воїнів. Пам’ять про Сергія, Анатолія та Володимира не згасне ніколи. Герої не вмирають!"