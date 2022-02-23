Верховна рада продовжила воєнний стан до 26 квітня Верховна рада України прийняла рішення про продовження дії воєнного стану до 26 квітня. Також у стінах парламенту 15 березня були прийнято ряд законопроєктів для стимулювання економіки країни.

"За" затвердження указу президента про подовження дії воєнного стану в Україні проголосували 343 депутати.

Йдеться про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 14.03.2022 р. № 133/2022, який передбачає продовження строку дії воєнного стану з 05 години 30 хв. 26 березня строком на 30 діб.

Документ передбачає продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 26 березня. У пояснювальній записці до документа необхідність його ухвалення пояснюється "триваючою військовою агресією Російської Федерації проти України".