В окупованому Тростянці роздали першу партію гуманітарної допомоги

Отримували її в найближчому до виїзду в обласний центр виселку Гай. Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації, пише Суспільне.
"На підході є інша гуманітарна допомога, але доставити її в умовах суцільної ворожої блокади і невтихаючих артобстрілів нашого міста дуже непросто", - повідомив волонтер Олексій Сміян.
Також, за словами волонтера, в місті випікається хліб в "Тростинці", там же для немовлят видають сухе молоко. Для того, аби отримати таке молоко, батьки мають показати свідоцтво про народження дитини.