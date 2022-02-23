В окупованому Тростянці роздали першу партію гуманітарної допомоги В окупованому російськими військовими Тростянці Сумської області роздавали гуманітарну допомогу.

Отримували її в найближчому до виїзду в обласний центр виселку Гай. Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації, пише Суспільне.

"На підході є інша гуманітарна допомога, але доставити її в умовах суцільної ворожої блокади і невтихаючих артобстрілів нашого міста дуже непросто", - повідомив волонтер Олексій Сміян.

Також, за словами волонтера, в місті випікається хліб в "Тростинці", там же для немовлят видають сухе молоко. Для того, аби отримати таке молоко, батьки мають показати свідоцтво про народження дитини.