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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:20347

Голова Сумської ОВА звільнив свою заступницю

Вікторія Медвідь відучора не є заступником голови облдержадміністрації − керівника військової адміністрації.

Вчора, 14 березня, Вікторію Медвідь було звільнено з цієї посади розпорядженням голови облдержадміністрації № 26-К.

І станом на сьогодні жодного стосунку до облдержадміністрації вона не має, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Вікторія Медвідь прокоментувала своє звілтнення у Фейсбуці.

"Сьогодні був мій останній день на посаді заступника голови військової адміністрації Сумської області, - написала вона вчора. - Рівно рік тому, 15 березня 2021 року, я почала працювати для Сумщини в команді СОДА. Напрямок роботи був складний та цікавий одночасно. Як заступник голови ОДА реалізовувала в області державну політику в освітній, культурній, соціальній та молодіжній сферах. Ми підтримували жінок та дітей, соціальні ініціативи, міжнародні проекти, розвивали туризм.

Хочу щиро подякувати усім, хто зі мною працював, за командну роботу, професіоналізм та самовіддачу. Ви - неймовірні та круті. За цей час нам вдалося зробити дуже багато для розвитку області.
Але чорний день 24 лютого перекреслив наші мирні плани. Почалася війна і вже 19 день поспіль ворог знищує нашу область. Окремі міста і села – в руїнах, гинуть люди, маленькі, невинні діти. Оккупанти руйнують наші дороги, школи, лікарні, дитячі садочки, житло.
Я впевнена в тому, що ми обов'язково скоро переможемо і відбудуємо нашу рідну Сумщину.
‼️Хочу наголосити, що я не залишаюсь осторонь питань гуманітарної допомоги для нашої багатостраждальної Сумщини. Продовжую займатися ними, але вже в якості волонтера.
Ще раз дякую кожному, з ким співпрацювала протягом цього непростого насиченого року. Вдячна за вашу наснагу, наполегливість, професіоналізм та підтримку.
Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!
Далі буде…"

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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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