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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:46206

Українсько-російська війна: як живуть сумські виші

У зв`язку з російською агресією cумські заклади вищої освіти подовжили канікули для своїх студентів усіх форм навчання до кінця березня.

Так, у зв’язку з ситуацією, що склалася в умовах воєнного стану, у Сумському державному університеті з 26 лютого навчальний процес призупинено. Канікули оголошено до 31 березня 2022 року включно.

Попри те, що 12 березня російські окупанти скинули пʼять бомб на Суми і пошкодили три корпуси Сумського державного університету, заклад продовжує роботу. Про це LB.ua повідомив завідувач кафедри журналістики та філології СумДУ Володимир Садівничий.

"Зараз університет працює, - розповів він. - Студенти-українці ще на канікулах, нині обговорюються форми залучення їх до навчального процесу. Студенти-іноземці благополучно евакуйовані. Працюють наукові підрозділи, обслуговуючі служби тощо. Виконуються міжнародні контракти та грантові програми".

Володимир Садівничий також розповів, що вибуховою хвилею пошкоджені лише вікна трьох корпусів. Це більш ніж сто вікон. У день авіаудару викладачі та комунальні служби заклеїли вікна плівкою. Зараз вирішується питання постачанням нових склопакетів.

"Після припинення військових дій СумДУ готовий до роботи у режимі офлайн. Надіємося на швидке повернення в аудиторії", - говорить Володимир Садівничий.

До 1 квітня, за словами першої проректорки СумДПУ ім. А.С. Макаренка Любові Пшеничної, не навчатимуться й майбутні педагоги. Крім того, до 4 квітня анонсовано канікули для здобувачів освіти Сумського національного аграрного університету. Таке розпорядження підписав ректор цього вишу Володимир Ладика 10 березня.

Общество СумДПУ ім. А.С. Макаренка СумДУ
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Дмитрий Живицкий
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