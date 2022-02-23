Мінцифри закликало українських абонентів скоротити навантаження на мережі мобільних операторів Після початку військових дій в Україні навантаження на мережі мобільних операторів помітно зросло. Щоб усі українські абоненти залишалися на зв’язку, Мінцифри просить не перевантажувати стільникові мережі.

З опублікованого цифровим відомством у Telegram повідомлення випливає, що щодня Збройні сили України дають відсіч окупаційним військам у всіх напрямках. У свою чергу, інтернет-провайдери та оператори забезпечують українських громадян інтернетом та мобільним зв’язком. Вони активно відновлюють пошкоджені під час бойових дій мережі у тих локаціях, у яких це можливо.

Для забезпечення стабільного зв’язку Мінцифри закликало українських абонентів скоротити навантаження на мережі мобільних операторів. Це можна зробити так:

- Використовувати Wi-Fi максимум завжди, коли це можливо.

- Вимкнути функцію автозавантаження медіаконтенту в месенджерах.

- Дивитися відео в низькій якості.

- Спілкуватися із родичами у режимі відеоконференції щонайменше.

- Не завантажуйте великі файли.

Наведені вище поради, на перший погляд, можуть здатися досить простими. Тим часом вони є дуже ефективними.