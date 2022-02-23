Сумські поліцейські виявили ще одного окупанта

Військовослужбовець пояснює, що прибув на територію України на навчання. Була поставлена задача зайняти позицію на блок-посту з метою перевірки громадян.
Пробувши на місці декілька днів, вони зрозуміли, що це справжня війна. Командир відділення дав розпорядження покинути територію і повертатися додому.
У той час, коли всі збиралися, військовослужбовець відійшов від місця дислокації, коли повернувся, вже нікого не було. Залишившись на самоті, попросився пожити до мешканців одного із сіл обласного центру. Останні, і передали його поліцейським.
Поліцейські затримали військовослужбовця Російської Федерації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває допит.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України".
Разом до перемоги!
Поліція Сумщини