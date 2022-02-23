Сумські поліцейські виявили ще одного окупанта Правоохоронці доставили чоловіка до Сумського районного управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії.

Військовослужбовець пояснює, що прибув на територію України на навчання. Була поставлена задача зайняти позицію на блок-посту з метою перевірки громадян.

Пробувши на місці декілька днів, вони зрозуміли, що це справжня війна. Командир відділення дав розпорядження покинути територію і повертатися додому.

У той час, коли всі збиралися, військовослужбовець відійшов від місця дислокації, коли повернувся, вже нікого не було. Залишившись на самоті, попросився пожити до мешканців одного із сіл обласного центру. Останні, і передали його поліцейським.

Поліцейські затримали військовослужбовця Російської Федерації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває допит.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України".

Разом до перемоги!

Поліція Сумщини