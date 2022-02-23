Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові «зелені» коридори Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові «зелені» коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши «живі» та інформаційні щити.

Орки не дають можливості відновити електропостачання, не допускаючи працівників Обленерго до комунікацій, які знаходяться в районі Охтирської гори. Чинять всілякі перепони для доставки гуманітарних вантажів, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.