У Шостці під час ліквідації загоряння в житловому будинку вогнеборці виявили тіла 2 чоловіків 14 березня о 16:01, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння в житловому будинку по вул. Суворова в м. Шостка.

Про пожежу повідомили випадкові перехожі, які побачили дим та полум’я з під покрівлі будівлі. На місце події було направлено відділення чергового караул 7 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено підлогу на площі до 10 кв. м, стіни на площі до 15 кв. м, меблі та речі домашнього вжитку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання. Під час проведення розвідки в кімнатах будинку були виявлені тіла двох чоловіків без ознак життя.

О 16:17 загоряння локалізували, а о 17:25 – витративши на гасіння майже 4 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередніми висновками фахівців причиною загоряння стала необережність під час паління господаря.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області