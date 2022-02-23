Сьогодні на Сумщині погоджені зелені коридори для евакуації (подробиці) Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Зелені коридори з міст:

Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин погоджено на сьогодні, вівторок, 15.03.22 р.

З 09.00 до 21.00!», - написав він.

НАПРЯМКИ РУХУ:

Тростянець - Лубни (Тростянець, Суми (по об'їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Час виїзду колони: 9:00

Також додаткові автобуси виїдуть з м. Лохвиця, їх час відправлення буде оголошено згодом!

Суми – Лубни (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

- БК "Хімік"

- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"

- "Більбоу" на пр. Курському

- ТЦ "Мануфактура"

Час збору буде уточнено згодом, попередньо з 13:00 до 14:00.

Загальний час початку руху колони - 9:00

Лебедин - Лубни (ВОРОЖБА (Лебединська громада) - Бишкинь - Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Місце збору: м. Лебедин, вул. Сумська 12.

Час виїзду колони: 9:00.

Конотоп - Лубни (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00.

Місце: площа перед міськрадою

Шостка - Лубни (Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00.

Місце: площа перед міськрадою

Час "режиму тиші" на маршрутах "зелених коридорів" з 9:00 до 21:00.

Час виїзду із Сум - 19:30.

В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку.

З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беремо!

Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може!

З Богом!