Сьогодні на Сумщині погоджені зелені коридори для евакуації (подробиці)

«Зелені коридори з міст:
Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин погоджено на сьогодні, вівторок, 15.03.22 р.
З 09.00 до 21.00!», - написав він.
Тростянець - Лубни (Тростянець, Суми (по об'їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.
Час виїзду колони: 9:00
Також додаткові автобуси виїдуть з м. Лохвиця, їх час відправлення буде оголошено згодом!
Суми – Лубни (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Місця збору у Сумах:
Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші (р-н школи 2).
Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)
- БК "Хімік"
- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"
- "Більбоу" на пр. Курському
- ТЦ "Мануфактура"
Час збору буде уточнено згодом, попередньо з 13:00 до 14:00.
Загальний час початку руху колони - 9:00
Лебедин - Лубни (ВОРОЖБА (Лебединська громада) - Бишкинь - Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Місце збору: м. Лебедин, вул. Сумська 12.
Час виїзду колони: 9:00.
Конотоп - Лубни (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Час виїзду колони: 9:00.
Місце: площа перед міськрадою
Шостка - Лубни (Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Час виїзду колони: 9:00.
Місце: площа перед міськрадою
Час "режиму тиші" на маршрутах "зелених коридорів" з 9:00 до 21:00.
Час виїзду із Сум - 19:30.
В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку.
З домашніми улюбленцями людей в евакуаційні автобуси беремо!
Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може!
З Богом!