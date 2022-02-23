Головне управління ДПС у Сумській області інформує платників податків Комітет ВР підготував законопроєкт про підтримку бізнесу під час воєнного стану. Що передбачає цей закон?

Коротко про основне:

Передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною.

Крім цього,

- визначено особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;

- зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального;

- звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит;

- обмеження місячної винагороди держслужбовців 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати;

- звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії рф.