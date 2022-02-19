Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 22:05189

На українському телебаченні стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів

Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів. Кожен день буде присвячений окремій дисципліні.

 У понеділок, 14 березня, стартує «Навчання без меж» – спільний освітній проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та регіональних каналів Суспільного мовника, а також платформ онлайн-телебачення MEGOGOКиївстар ТБ1+1 video та sweet.tv.

«Вісімнадцятий день триває жорстока війна рф проти України. Збройні сили України та загони тероборони гідно тримають оборону нашої держави та дають відсіч окупантам!  Зараз наше завдання організувати та запустити освітній процес, принаймні там, де дозволяє безпекова ситуація. Для цього ми об’єднали зусилля з колегами та партнерами  й підготували додаткові інструменти для дистанційної освіти, як от проєкт «Навчання без меж», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів. Кожен день буде присвячений окремій дисципліні. З 14 до 18 березня (понеділок-пʼятниця) транслюватимуться такі уроки:

14 березня – українська мова;

15 березня – математика;

16 березня – історія України;

17 березня – українська мова;

18 березня – математика.

Так, дитячий телеканал «Піксель» транслюватиме уроки для 5 класу щоденно о 10:00 та для 6 класу об 11:00. ПЛЮСПЛЮС, що входить до складу 1+1 media, показуватиме уроки для школярів трьох класів: 7-го з 10:00 щоденно, 8-го з 11:00 та 11-го класу з 12:00. Регіональні канали Суспільного відповідно транслюватимуть заняття для 9 класу о 10:00 та для 10 класу об 11:00. Також усі згадані уроки можна буде переглянути на платформах онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet.tv як у прямому ефірі, так і в будь-який зручний час абсолютно безкоштовно.

«Навчання без меж» – наша спільна спроба за допомогою телебачення та онлайн-платформ занурити школярів 5-11 класів у захопливий світ нових знань. Нагадати, що все буде добре і що ми разом розбудуємо світле завтра», – коментують автори проєкту.

Проєкт реалізується на основі Всеукраїнського онлайн розкладу – ініціативи Міністерства освіти та науки України, в межах якої учні 1-11 класів можуть долучитися до відеоуроків, розміщених на платфомі YouTube. Усі охочі можуть додавати нові уроки з розкладу до свого google-календаря, аби отримувати сповіщення про початок трансляції,

Общество «Навчання без меж» Освіта
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Сумчанин ніс прапор України на закритті Паралімпіади
Сегодня 22:16
На українському телебаченні стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів
Сегодня 22:05
Пропозиція руки та серця під час війни. Сумські медики-волонтери заручилися
Сегодня 20:56
У Шостці поліцейські попередили самогубство місцевої жительки
Сегодня 19:36
На Сумщині 22500 абонентів без світла
Сегодня 15:34
Сумський боєць прокоментував свою поразку в ММА
Сегодня 14:57
СБУ перехоплює нові розмови російських загарбників, які мародерствують на Сумщині
Сегодня 14:30
У Тростянці окупанти обікрали будівлю медустанови та укрпошти
Сегодня 13:57
Сумська біатлоністка взяла до рук автомат (відео)
Сегодня 13:51
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.